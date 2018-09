Eine Ariane-5-Rakete beim Start. Archivbild Quelle: Service Optique/ESA/CNES/Arianespace/Optique Video du CSG/dpa

Die europäische Trägerrakete Ariane 5 hat ihren 100. Start absolviert. Sie hob in der Nacht vom Weltraumbahnhof Kourou ab, der im südamerikanischen Französisch-Guayana liegt. Die Rakete brachte mit dem Jubiläumsflug erfolgreich zwei Telekomsatelliten ins All, wie der Betreiber Arianespace bekannt gab.



Die erste Ariane 5 war 1996 kurz nach dem Start explodiert. Danach galt die Rakete als zuverlässig. So brachte sie zum Beispiel die spektakuläre Kometen-Mission "Rosetta" auf den Weg.