Olympia in Deutschland 100 Jahre nach den Nazi-Spielen - das ist für Innenminister Horst Seehofer "nicht denkbar". Eine Austragung der Spiele 2036 lehnte das für den Sport zuständige Kabinettsmitglied in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ab.



"Wie würde man das in der Welt sehen? Die Deutschen feiern hundertjähriges Jubiläum bezogen auf die Nazi-Olympiade? Das kann nicht sein", sagte Seehofer. 1936 hatten die Nationalsozialisten die Spiele in Berlin zu Propagandazwecken missbraucht.