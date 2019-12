Die Staatskapelle Berlin spielt im Freien. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Staatskapelle Berlin feiert im neuen Jahr ihren 450. Geburtstag. Nach dem Auftakt zum Jubiläum an Silvester und Neujahr mit Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 erinnert die Staatsoper in dieser und der kommenden Spielzeit mit Konzerten und Symposien an die Orchestergeschichte, teilte die Staatsoper Unter den Linden mit.



"Wir haben das große Glück, dass die Staatskapelle Berlin sowohl ein hervorragendes Opernorchester als auch ein Sinfonieorchester ist", sagte Generalmusikdirektor Daniel Barenboim.