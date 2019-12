Auch Macrons neue Nähe zum Kreml-Chef irritiert viele Bündnispartner, vor allem im Osten der Nato. Die Art und Weise, wie Macron Putin seit einigen Monaten den Teppich ausrollt, Alleingänge unternimmt und eine strategische Hinwendung zum Kreml vollzieht, die nicht im Bündnis abgesprochen ist, wird als genau die Rehabilitierung des russischen Präsidenten empfunden, die man vermeiden wollte, solange Russland in der Ukraine nicht die Vereinbarungen des Minsker Abkommens einhält.



Das "Downgrade", was Putin nach Annexion der Krim und Destabilisierung der Ostukraine durch die Nato erfuhr, will eine Mehrheit in der Nato unbedingt aufrecht halten. Deswegen mahnt in seinem Schreiben vor dem Londoner Gipfel sogar der Generalsekretär die Geschlossenheit gegenüber Russland an – ein ungewöhnlicher Vorgang und eindeutig an die Adresse Frankreichs gerichtet.