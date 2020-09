Charlotte Knobloch. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach dem Stimmenzuwachs für die AfD bei der Landtagswahl in Thüringen warnen jüdische Stimmen vor einem Rechtsrutsch in Deutschland. Dieser AfD-Erfolg auf Landesebene zeige, "dass in unserem politischen System etwas grundlegend aus den Fugen geraten ist", erklärte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.



Christoph Heubner, Vizechef des Internationalen Auschwitz Komitees, mahnte, für KZ-Überlebende sei der AfD-Erfolg "ein erneutes Signal des Schreckens".