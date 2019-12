Anfang Oktober, am jüdischen Feiertag Jom Kippur, versucht ein schwerbewaffneter Mann in die Synagoge in Halle einzudringen. Das misslingt, aber im Umfeld der Synagoge tötet er zwei Menschen. Wie geht es der Gemeinde heute? Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki.



heute.de: Das Entsetzen nach dem Anschlag war überall groß, auch in der Politik. Jetzt sollen Sicherheitskonzepte verbessert werden, die Bundesregierung will mehr gegen den Rechtsextremismus tun. Reicht Ihnen das? Fühlen Sie sich als Gemeinde sicher in Halle?



Max Privorozki: Die Veränderungen in den Sicherheitsbemühungen sind offensichtlich. Ob sie ausreichend sind, kann ich nicht beurteilen: Es ist die Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Die G-ttesdienste sowie andere Gemeindeaktivitäten werden jetzt geschützt und sind auch - wie auch vor dem Anschlag - gut besucht.



heute.de: Wie geht es Ihnen als Gemeinde heute?



Privorozki: Die Gemeinde lebt weiter. Ob es dauerhafte Konsequenzen nach dem Anschlag gibt, kann man jetzt - nur paar Monate danach - noch nicht einschätzen: möglicherweise, in einem Jahr oder zumindest in sechs Monaten.



heute.de: Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, spricht von einem schleichenden Antisemitismus, an den man sich in der Gesellschaft gewöhnt hat. Teilen Sie diese Ansicht?



Privorozki: Auf jeden Fall. Und was mich noch mehr beunruhigt: Der Antisemitsimus ist immer öfter nicht mehr anonym. Es ist nicht mehr "peinlich", die antijüdische Haltung offen zu zeigen.

Bildquelle: dpa