Brenner: Insgesamt fühlen sich die amerikanischen Juden weiterhin sicher. Im Gegensatz zu vielen europäischen Gesellschaften ist der Antisemitismus in den USA auch weiterhin nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch nicht in breiten Gesellschaftskreisen salonfähig. Das muss man ganz deutlich sagen und davor warnen, dass sich in Europa eine gewisse Schadenfreude ausbreitet, die besagt: Nun geht es den amerikanischen Juden genauso wie den europäischen. Da gibt es weiterhin beträchtliche Unterschiede.



heute.de: Wer gilt in den USA als besonders anfällig für Antisemitismus?



Brenner: Die meisten antisemitischen Anschläge in den USA rührten von Rechtsradikalen her. Im Gegensatz zu Europa ist der radikal-muslimische Terror gegen jüdische Einrichtungen in den USA nicht sehr ausgeprägt. Vielleicht muss man hinzufügen: noch nicht.