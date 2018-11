Hinzu kommt, dass der Aussage, "Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns" im Osten 39,6 Prozent der Befragten entweder voll oder in Teilen zustimmten; in Westdeutschland waren es 26 Prozent. Für Polina, Konstantin und Hanna verbergen sich hinter diesen Zahlen persönliche Erlebnisse, auf die sie lieber verzichtet hätten. "Was sagst du etwa in der Schule, wenn jemand meint 'Du bist 'ne seltene Spezies'?", fragt Hanna in die Runde. "Ich bin doch kein Tier!"