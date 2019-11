Hetty Berg wird Direktorin des Jüdischen Museums.

Quelle: Yves Sucksdorff/Jüdisches Museum Berlin/dpa

Die Kuratorin und Museumsmanagerin Hetty Berg wird neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Der Stiftungsrat berief die 58-Jährige einstimmig, so das Museum. Sie werde die Leitung am 1. April 2020 übernehmen. Der Zentralrat der Juden begrüßte die Entscheidung. Der bisherige Leiter Peter Schäfer war nach heftigen Kontroversen zurückgetreten.



Seit 2002 arbeitete Berg, selbst Mitglied der Jüdischen Gemeinde, als Museumsmanagerin und Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam.