Wie in den Vorjahren schon des Öfteren, war auch an diesem Abend am Lago Maggiore etwas zu erleben, was es im weltweiten Filmfestival-Reigen wohl nur in Locarno gibt: Trotz des Regens und Gewittergrollens saßen einige Hundert Kinofans in Capes und unter Regenschirmen im Freien. Sie ließen es sich nicht nehmen, die parallel zur Gala gezeigte Vorführung auf der Piazza Grande zu verfolgen.