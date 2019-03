Das Jugendamt hat im Fall Lügde fünf weitere Kinder aufgenommen.

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Im Zusammenhang mit dem massenhaften Kindesmissbrauch in Lügde hat das örtliche Jugendamt fünf weitere Kinder in Obhut genommen. "Die Kinder sind auf alle Fälle Opfer. Die Eltern könnten Täter sein. Das wird ermittelt. Ein Kind lebte auch in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz", sagte der Jugendamtsleiter Karl-Eitel John dem WDR.



Von den insgesamt sechs in Obhut genommenen Kindern werden aktuell fünf in stationären Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien betreut.