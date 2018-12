Gehört werden die Jugenddelegierten beim Abendtermin am deutschen Pavillon. Zusammen mit jungen Leuten aus Polen und Frankreich haben sie ein Forderungspaket geschnürt: Es müsse mehr gegen den Klimawandel getan werden. Und außerdem: "Politiker, die nicht in der Lage sind, sich eine sauberere und sicherere Welt vorzustellen, sind der Grund dafür, warum das Engagement junger Leute so wichtig ist", sagt Lara Schech, Sprecherin der deutschen Jugenddelegierten. "Und der Grund, warum wir mit am Tisch sitzen wollen – an allen Tischen, an denen Entscheidungen getroffen werden."