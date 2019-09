Und Jugendliche, die nicht nach New York kommen können, werden von den Vereinten Nationen ermutigt, an der Kampagne "My Future, Our Planet" - "Meine Zukunft, unser Planet" - teilzunehmen. Mit Selfies über Twitter oder Instagram unter dem Hashtag #ClimateActionSummit können sie mitteilen, welche Maßnahmen sie ergreifen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und: Sie sollen die Regierungen in ihren Heimatländern zum Handeln in der Klimakrise auffordern.