Unter den Jugendlichen in Italien, die von Anfang an nach Europa wollten, gaben 48 Prozent als Grund die Hoffnung auf Arbeit an. 38 Prozent erhofften sich Zugang zu Bildung und 18 Prozent Respekt für Menschenrechte. Dagegen suchten die Jugendlichen, die in afrikanische Nachbarländer fliehen wollten, zu 44 Prozent eine Arbeitsstelle und nur zu fünf Prozent bessere Bildungschancen. In Griechenland habe ein Drittel der Eltern oder Erziehungsberechtigten angegeben, dass der Hauptgrund für die Flucht Bildung für ihre Kinder war, erklärte UNICEF.