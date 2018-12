Mit 15 Jahren darf man so nicht sterben. Innenminister Matteo Salvini

Mitten in dem Gedränge versprühte ersten Erkenntnissen zufolge jemand Reizgas und versetzte die Besucher in Panik. Um die 1.000 Menschen sollen sich in der "Lanterna Azzurra", der blauen Laterne, befunden haben. "Wir haben all diese Leute gesehen, die auf den Notausgang zusteuerten, aber am Anfang haben wir nicht verstanden, warum", sagte eine Augenzeugin dem Fernsehsender Rai. "Nach einer Weile haben wir auch angefangen zu husten." Ein anderer Jugendlicher sagt, er habe gesehen, wie sich die Menschen übereinanderstapelten und um Hilfe schrien. "Es war verheerend."



Drei Mädchen und zwei Jungen sowie eine Frau verloren ihr Leben. Carabinieri-Oberst Cristian Carrozza sagte, die getöteten Jugendlichen seien zwischen 14 und 16 Jahre gewesen, die Frau 39. Sie wurden in der Nähe einer niedrigen Wand in der Disco gefunden, wie Feuerwehrkommandeur Dino Poggiali sagte.