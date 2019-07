Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Städte liegen in Trümmern, Lebensmittel sind knapp, die Bevölkerung sucht nach Ablenkung. Fernsehen gibt es noch nicht, also geht man ins Lichtspielhaus, ins Kino. Was dort gezeigt wird, kontrollieren die Militärbehörden der drei Besatzungsmächte in den westlichen Zonen.