Manuela van der Sanden wohnt ebenfalls in der Nähe des ehemaligen Jugendtreffs. Ihr Sohn Falko und seine Freunde gingen vor etwa 16 Jahren in den Verein "Power for Kids". Die heute 58-Jährige ist sich sicher, dass Peter B. schon damals ihren Sohn und einige Jungen sexuell missbraucht hat. "Als mein Sohn erwachsen war, wurde er drogenabhängig und lebte in einer Einrichtung in Hamburg. Dort erzählte er einem Betreuer, dass er sexuell missbraucht wurde. Uns hat er es nie erzählt, kurze Zeit später ist er mit 28 Jahren an Herzversagen gestorben."