Als Tiefpunkt gilt der Tod des ehemaligen Staatspräsidenten Restjugoslawiens, Slobodan Milosevic (64). Er starb 2006 in seiner Zelle an Herzversagen noch vor dem Ende seines Prozesses.



Am allerletzten Prozesstag, am 29. November, vergiftete sich der bosnisch-kroatische Ex-General Slobodan Praljak (72) im Gerichtssaal mit Zyankali. Er war zuvor zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.