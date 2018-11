Natürlich elektrisiert Friedrich Merz. Und warum? Weil er nicht teil der Großen Koalition ist. Julia Klöckner, CDU

Friedrich Merz elektrisiere derzeit die Partei und die Medien, "weil er nicht Teil der Großen Koalition ist, weil er in der Politik war und jetzt wieder reinkommt, weil er aus der Wirtschaft kommt". Klöckner warnte aber auch: "Wir werden ja auch sehen, welche Phasen das haben wird: Also erst einen Hype, dann suchen die Einen oder Anderen etwas, was sie kritisieren können."