Julianne Smith: Ich denke, wir befinden uns in einem relativ dunklen Raum. Das liegt hauptsächlich an den Positionen, die US-Präsident Donald Trump vertritt. Es hat in der Vergangenheit häufig Meinungsverschiedenheiten zwischen den transatlantischen Partnern gegeben, das an sich ist also nichts Ungewöhnliches - nun aber stellt Trump fundamental den Wert der Beziehungen infrage.



Es hat in der Geschichte noch nie einen US-Präsidenten gegeben, der die Europäische Union so missachtet hat. Er hat die europäischen Verbündeten auch persönlich sehr hart attackiert und Institutionen torpediert, die wir gemeinsam geschaffen haben. Das betrifft zum Beispiel die Nato-Allianz. Trumps Politikstil fügt dem Bündnis großen Schaden zu.