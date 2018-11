Die EU zumindest hat in Sachen Brexit ihren Teil erfüllt: Die 27 bleibenden EU-Staaten billigten am Sonntag das Austrittsabkommen mit Großbritannien. Freude mag darüber in Brüssel aber nicht aufkommen: Nach den mühseligen Verhandlungen sei er einerseits erleichtert, dass es nun eine Einigung gebe, sagte EU-Kommisionspräsident Jean-Claude Juncker dem ZDF heute journal. In die Kategorie "hohe Staatskunst" falle das aber nicht. "Staatskunst wäre es eigentlich gewesen, wenn wir den Brexit hätten verhindern können." Es sei nun Sache der britischen Premierministerin dafür zu sorgen, dass das Parlament in London zustimme, so Juncker.