Das gilt zum einen für die unendliche Debatte über den Brexit - keiner der übrigen 27 Staaten zieht heute einen Austritt ernsthaft in Erwägung. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat es jedoch als größten politischen Fehler seiner Amtszeit bezeichnet, dass er sich vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien nicht in die Austrittsdebatte eingemischt habe. Der damalige britische Premierminister David Cameron habe ihn gebeten, nicht einzugreifen, sagte Juncker am Dienstag in Brüssel. "Das war ein Fehler." Denn nur Brüssel habe die Möglichkeit gehabt, "die Lügen zu zerstören", die vor der Volksabstimmung in Großbritannien verbreitet worden seien.