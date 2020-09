Heiko Maas verutreilt den Syrien-Angriff der Türkei. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die türkische Offensive im Nordosten Syriens "auf das Schärfste" verurteilt. "Die Türkei nimmt damit in Kauf, die Region weiter zu destabilisieren und riskiert ein Wiedererstarken des IS", sagte Maas in Berlin.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rief die Türkei zu einem Stopp ihres begonnenen Militäreinsatzes im Norden Syriens auf. Zudem warnte der die Türkei, zu glauben, dass die EU Pläne für eine "Sicherheitszone" in Nordsyrien unterstützen würde.