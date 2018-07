Die angedrohten Zölle auf Autos aus der EU erwähnte Trump nicht explizit. Sein Finanzminister Steven Mnuchin stellte aber am Donnerstag klar, dass die USA von dieser Maßnahmen absehen wollten, so lange die Verhandlungen liefen. Solche Zölle würden besonders deutsche Autobauer hart treffen. Die Autoindustrie reagierte deswegen erfreut auf die Annäherung. "Dieses Signal der Deeskalation ist wichtig und nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen ein großer Schritt nach vorn", sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, in Berlin. Es bestehe nun die Chance, zusätzliche Zölle oder gar einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU zu verhindern.