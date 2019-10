Die Furchen in seinem Gesicht sind in seiner Amtszeit an der Kommissionsspitze tiefer geworden, er geht gebeugter als andere 64-Jährige, ein Rückenleiden und immer wieder auftauchende Gerüchte über zu viel Alkoholkonsum begleiten den Luxemburger seit Jahren. Seinem Ruf als europäisches Urgestein aber tut das keinen Abbruch, Europa ist für ihn eine Herzensangelegenheit.