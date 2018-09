Die Zeitumstellung gehört abgeschafft. Jean-Claude Juncker

Außerdem sprach sich der EU-Kommissionschef wieder deutlich für die Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit in der EU aus. "Die Zeitumstellung gehört abgeschafft", sagte Juncker. Die EU-Staaten sollten selbst entscheiden, ob sie in der Sommer- oder Winterzeit leben wollen. Juncker hatte bereits Ende August angekündigt, dass die EU-Kommission einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen werde. Vorausgegangen war eine EU-weite Online-Umfrage mit 4,6 Millionen Teilnehmern. 84 Prozent davon sprachen sich für ein Ende der Zeitumstellung in der EU aus.



Sollte der Vorschlag der EU-Kommission angenommen werden, könnten die einzelnen Länder selbst entscheiden, ob sie dauerhaft die Winter- oder die Sommerzeit einführen wollen. Juncker rief die EU-Staaten am Mittwoch dazu auf, so zu entscheiden, dass es für den Handel in der EU keine Probleme geben werde. In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980.