CDU-Politiker Franz-Josef Jung bewertet das vorläufige Ergebnis der CDU in Hessen zwar als "bittere Wahlniederlage für die CDU", dass ohne die CDU aber keine Regierung möglich sei, "finde ich ein erfreuliches Ergebnis dieses Abends", sagte Jung, der viele Jahre in verschiedenen Positionen für die CDU tätig war.



"Man muss eindeutig sehen, dass die Bundesregierung hier mit eine Rolle gespielt hat." Es sei "nötig, dass sich die GroKo zusammen raufe." Das sei das, was die Menschen wollen.