Die New York Times titelt vor kurzem, "Ok, Boomer" sei das Ende der freundlichen Beziehung der Generationen: Der Text beginnt mit "Now it's war" - jetzt ist Krieg. YouTuber Walulis findet das dann doch "vollkommen übertrieben". Solche Generationenkonflikte habe es immer schon gegeben, im Internet werde nur alles viel sichtbarer. Auch, dass die ältere Generation an der Netzkultur kaum teilnimmt, sieht er nicht so kritisch. "Ich weiß ja auch nicht, was meine Großeltern in der Oper bereden", sagt er - es gebe immer Kommunikationsräume, die der jeweils anderen Generation verschlossen bleiben.