Rutkowski ist Klimaaktivistin, aber kein Mitglied eines Umweltverbandes oder einer Aktivistengruppe. Kein "Ende Gelände" oder "Extinction Rebellion". Sie studiert Erziehungswissenschaften in Freiburg und vertritt hier in Madrid die Katholische Landjugendbewegung. Klimaschutz gehe schließlich "nicht nur Greenpeace und WWF etwas an, sondern uns alle als Zivilgesellschaft", meint sie. Und außerdem: "Papst Franziskus hat die Laudato si geschrieben." In der Enzyklika fordert das Oberhaupt der katholischen Kirche zu Umwelt-, Klimaschutz und zur Bewahrung der Schöpfung auf. Für Rutkowski ist auch das ein Grund, hier in Madrid zu sein.