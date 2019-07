Für Francis wäre die beste Option ein zweites Referendum. "Das Ergebnis von 2016 reflektiert einfach nicht mehr die aktuelle Meinung der Mehrheit der Bevölkerung", meint sie. Sie wisse aber auch, dass ein solches Referendum unter den aktuellen Umständen sehr unwahrscheinlich sei. Spencer befürwortet daher kein zweites Referendum, sondern wünscht sich, dass die britische Regierung Artikel 50 zurückziehe und somit Mitglied der EU bleibe. Besonders für seine eigene Familie mit seiner französischen Ehefrau möchte er die Vorteile der EU weiter nutzen können. "Der Brexit hat einfach keine Vorteile", so der 43-jährige, der am vergangenen Wochenende am "March for Change" in London teilnahm.