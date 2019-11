Möglich wäre ein Brexit-Stopp noch, denn Großbritannien könnte jederzeit Artikel 50 zum EU-Austritt zurückziehen. Hargreaves, der in diesen Monaten sein Archäologiestudium an der University of Liverpool abschließt, sieht diese Möglichkeit allerdings nur im Zusammenhang mit einem zweiten Referendum. Dieses sei auch "dringend notwendig". Farley und Francis sind davon überzeugt, dass viele Briten seit 2016 ihre Meinung geändert hätten. Auch Bywater wünscht sich ein Referendum. Die britische Bevölkerung solle so das letzte Wort im Brexit-Prozess bekommen.