Für Matt Hargreaves ist klar, dass "der Brexit ein Fehler ist".

Quelle: privat

Als er im Juni 2016 an der Wahlurne stand, war für Matt Hargreaves, damals 24 Jahre alt, eines ganz klar: Großbritannien muss Mitglied in der Europäischen Union bleiben. Im Referendum stimmten seine britischen Mitbürger jedoch mehrheitlich für den sogenannten Brexit, also den Austritt aus der EU.



Jetzt, fast drei Jahre später, steht der Brexit kurz bevor. Am 29. März verlässt Großbritannien die EU, und nachdem das britische Unterhaus in dieser Woche den mit der EU ausgehandelten Brexit Deal ablehnte, würde es derzeit zu einem ungeregelten Brexit, dem sogenannten "No Deal Brexit", kommen.