Matt Hargreaves

Quelle: privat

In einem sind sich die drei jungen Briten auch weiterhin einig: Sie wünschen sich ein zweites Referendum. Beim ersten Referendum im Juni 2016 habe niemand so recht gewusst, wie der Brexit ablaufen würde, meint Bywater. Mit der aktuellen Debatte um "No Deal" oder mit einer möglichen Teilnahme an der Europawahl 2019 habe damals keiner rechnen können, stimmt ihm Hargreaves zu.



"Es ist ja zu einem absoluten Chaos geworden." Es sei wichtiger denn je, der Bevölkerung in einem zweiten Referendum die konkreten Brexit-Optionen zur Abstimmung zu unterbreiten. Nur so könne die britische Politik den "Willen der Bevölkerung" auch angemessen repräsentieren, so Hargreaves. Mit dem erneuten Aufschub des Austrittsdatums bis Ende Oktober habe man ja nun auch ausreichend Zeit, die Bevölkerung zu befragen.