"Ich habe also aus zuverlässiger Quelle gehört, dass dort (gemeint ist die Junge Gemeinde in Jena, Anm. d. Red.) der Geburtsort von "Landolf Ladig" ist. Björn Höcke

Um die Klage finanziell abzusichern, sammelt die Junge Gemeinde per Fundraising Geld über das Internet. Statt wie veranschlagt 5.000 Euro sind inzwischen über 7.800 Euro zusammengekommen.



Auslöser der Klage ist ein MDR-Interview aus dem August, in dem Höcke gefragt wurde, ob er "Landolf Ladig" sei. Der AfD-Landeschef antwortete, man solle sich in der Sache an die Junge Gemeinde in Jena wenden. "Ich habe also aus zuverlässiger Quelle gehört, dass dort der Geburtsort von "Landolf Ladig" ist", so Höcke.