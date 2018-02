Es brodelt gewaltig am Fuße des Vesuvs, in Neapel, einer Stadt in der fast 50 Prozent der jungen Menschen ohne Arbeit sind. Fehlende Infrastruktur, hohe Kriminalität - die Stadt ist das Sorgenkind Italiens. "Wir leben ohne Sicherheit. Ich wohne mit meinen 28 Jahren immer noch bei den Eltern. Ich springe von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Wenn ich monatlich 700 Euro auf dem Konto habe, ist das viel", erzählt Vincenzo Leruscie. Von der Politik fühlt sich der Neapolitaner längst nicht mehr verstanden. "Es sind doch immer dieselben Gesichter. Wer soll da etwas für uns ändern?", sagt der 28-jährige Informatiker. Er weiß noch nicht, wen er am 4. März wählen wird.