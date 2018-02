Die Junge Union muckt selten auf. Dass die Jungen in einer Partei damit aber einen Nerv treffen können, zeigen gerade die Jusos in der SPD. Und auch in der JU wächst die Unruhe. Seit ihrem Deutschlandtag in Dresden Anfang Oktober, als man von CDU-Parteichefin Angela Merkel Konsequenzen aus dem schlechten Wahlergebnis bei der Bundestagswahl gefordert hatte, war es relativ ruhig, trügerisch ruhig. Denn nun, seitdem der Koalitionsvertrag vorliegt und Schlüsselministerien an die SPD abgegeben werden sollen, wird der Unmut wieder lauter. "Wir brauchen jetzt ein Zeichen der Erneuerung in dieser Bundesregierung, bei den Bundesministern, bei den Staatssekretären", sagte der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, am Freitag im Deutschlandfunk. Ihm geht es um Personen. Die Partei, den Koalitionsvertrag verteidigt er. Das ist manchem in der JU zu wenig.