Erneut warnte Ziemiak nach den jüngsten schwarz-roten Regierungskrisen vor Personaldebatten um Merkel. Die Union müsse sich nun voll auf die Landtagswahlen in Bayern in einer Woche und in Hessen am 28. Oktober konzentrieren. Dazu sei bis zum CDU-Wahlparteitag Anfang Dezember in Hamburg immer noch genug Zeit. Merkel hatte kürzlich erkennen lassen, dass sie dann erneut antreten will. Ob dies so kommt, dürfte sich erst nach den Wahlen in Bayern und Hessen entscheiden.