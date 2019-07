Ilhan Omar, Abgeordnete der Demokraten im US-Kogress. Archivbild

Quelle: Nick Wagner/Austin American-Statesman/dpa

Mehrere Demokratinnen im US-Kongress haben Präsident Donald Trump Rassismus und weißen Nationalismus vorgeworfen. Sie reagierten damit auf seinen Tweet, in denen er sie aufgefordert hatte, in ihre Länder zurückzugehen.



Trump nannte zwar keine Namen, spielte aber auf eine kleine Gruppe junger, aufstrebender demokratischer Abgeordneter an. "So sieht Rassismus aus. Wir sind das, was Demokratie ist, wir gehen nirgendwo hin", twitterte die Abgeordnete Ayanna Pressley, die in Chicago geboren wurde.