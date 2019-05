ZDF-Reporterin Elisabeth Schmidt und die Studentinnen von "BeYOUrope" auf der Suche nach Europawählern

Quelle: ZDF

Wie wenig Interesse anscheinend an Europa und der Wahl vorhanden ist, zeigt ein eigenes kleines Experiment. Die Herausforderung lautet: Findet in Wilhelmshaven in einer Stunde mindestens fünf Menschen unter 40 Jahren, die am 26. Mai wählen gehen wollen. Es geht los in die Fußgängerzone. Die Gruppe hat sich mit EU-Fähnchen und "BeYOUrope"-Pullis ausstaffiert – ein bisschen Werbung muss sein. "Geht ihr am 26. Mai wählen?", fragt Sophie Schäkel zwei 18-Jährige. Eine bejaht. Ihre Freundin schüttelt den Kopf: "Ich auf jeden Fall nicht. Sowas interessiert mich einfach nicht."