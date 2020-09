Ein Flüchtling aus Eritrea sitzt an einer Werkbank. Symbolbild

Viele Faktoren beeinflussen den Erfolg junger Zuwanderer in der Ausbildung. Das legt eine neue Studie nahe. Forscher des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration haben dafür 16 Zuwanderer befragt, die in Chemnitz und München leben.



Laut der Studie leiden die Flüchtlinge als Azubis in München etwa darunter, dass sie oft in Sammelunterkünften leben. Dort fehlt oft die Ruhe zum Lernen oder zum Schlafen. In Chemnitz klagten sie häufig über Diskriminierung.