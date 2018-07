Die Jungen und ihr Trainer waren am Montag nach neun Tagen lebend in der Höhle entdeckt worden. Britische Taucher fanden die Jungen kilometerweit im Innern der Höhle. Sie befanden sich rund 400 Meter von dem Ort entfernt, wo sie vermutet worden waren. Im Video eines Tauchers war zu sehen, wie die abgemagerten und geschwächten Kinder in der Höhle kauern.