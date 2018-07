Die Jungen wurden von Profis ins Schlepptau genommen. Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Nach 17 Tagen in einer Höhle sind die zwölf Spieler einer thailändischen Fußball-Jugendmannschaft und ihr Trainer alle gerettet. Dies teilte die Marine mit. Die letzten vier eingeschlossenen Kinder wurden zuvor von Spezialtauchern in einem hochgefährlichen Einsatz über Stunden hinweg ins Freie gebracht. Dann kam auch der 25 Jahre alte Betreuer nach draußen.



Das glückliche Ende des Höhlendramas grenzt für viele an ein Wunder. Der Weg zurück ans Licht dauerte jeweils mehrere Stunden.