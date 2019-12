Pilger nehmen an der Feierlichkeit in Mexiko-Stadt teil.

Quelle: El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Millionen Menschen sind nach Mexiko-Stadt gepilgert, um der Jungfrau von Guadalupe zu huldigen. Rund um die Basilika der Jungfrau in der Hauptstadt des lateinamerikanischen Landes wurden knapp zehn Millionen Pilger gezählt, wie der nationale Koordinator für Zivilschutz, David Leon, vor Journalisten sagte.



Sie kamen in den vergangenen Tagen per Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, um mit Messen, Gesang und Mariachi-Musik der Erscheinung der dunkelhäutigen Maria zu gedenken.