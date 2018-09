Kokain. Quelle: Christian Charisius/dpa

Ein feuchtfröhlicher Junggesellenabschied ist für 16 Deutsche in Österreich mit Anzeigen zu Ende gegangen. Nachbarn riefen wegen Ruhestörung die Polizei zu einem Ferienhaus im Dorf Ötztal-Bahnhof in Tirol. Als sie eintrafen, hätten sich drei der 22 Männer gerade eine "Kokslinie" hergerichtet.



Die Beamten hätten das Haus "erst mit Verstärkung" durchsuchen können. Die Polizei stellte Kokain und Cannabis sicher und zeigte die 16 Männer an: Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz und Bedrohung.