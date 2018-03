Bombardier CL604. Quelle: Yigit Cicekci/AP/dpa

Beim Absturz eines türkischen Privatflugzeugs im westlichen Iran sind Medien zufolge wohl alle elf Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Laut Fars prallte die Maschine gegen einen Berg und explodierte.



An Bord waren demnach drei Crewmitglieder und acht Passagiere. Die Frauen hätten in Dubai den Junggesellinnenabschied gefeiert und seien auf dem Rückflug nach Istanbul gewesen.