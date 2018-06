Gräberfeld aus der Bronzezeit Quelle: dpa

Erst mit der Erfindung des Pfluges, der in Mitteleuropa vermutlich um 3.000 v. Chr. aufkam, und vor allem in der Bronzezeit ab etwa 2.000 v. Chr. änderte sich das allmählich. Frauen waren fortan nicht mehr so mobil, wie auch die Cambridge-Studie zeigt. Laut Eva Rosenstock passt das gut ins Bild: "Verschiedene Thesen besagen, dass Frauen in pflugbauenden Gesellschaften verstärkt im Haus tätig sind. Sie beginnen, Fasern herzustellen, zu weben und Textilien zu produzieren." Das Klischee der klassischen Rollenverteilung entwickelte sich also in der Bronzezeit: Während er mit dem Pflug das Feld bestellte, blieb sie im häuslichen Bereich, webte Kleidung und kümmerte sich um den Nachwuchs.