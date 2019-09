Die Junkers Ju 52. Archivbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Lufthansa lagert zwei historisch bedeutsame Flugzeuge in Bremen ein. Es handelt sich um das Oldtimer-Flugzeug Junkers Ju 52 und eine Lockheed Super Star. Beide Flugzeuge müssen für den Transport auseinandergenommen werden.



Die in den USA restaurierte Lockheed kommt in etwa 200 Containern per Schiff nach Bremen, wie Lufthansa mitteilte. Die Ju 52 soll auf drei Tiefladern von Hamburg nach Bremen geschafft werden. Lufthansa plant, die beiden Flugzeuge in einer Ausstellung zu zeigen.