Der rote Faden seiner Rede ist der Appell an die EU selbst, sich zu emanzipieren, "weltpolitikfähig" zu werden in einer zusehends unberechenbaren Umgebung in Zeiten von Trump, Putin und Erdogan. Um das zu erreichen schlägt Juncker vor die Bedeutung des Euro als Zahlungsmittel in der Welt zu stärken, konkrete Vorschläge dazu würde die EU-Kommission bald vorlegen. "Der Euro muss das Gesicht und das Werkzeug der neuen europäischen Souveränität werden." Außerdem müsse die EU in der Außenpolitik schneller entscheiden, dafür will der Kommissionspräsident Mehrheitsentscheidungen durchsetzen. Das die EU oft blockierende Einstimmigkeitsprinzip soll in der Außenpolitik und in der Steuerpolitik aufgegeben werden.