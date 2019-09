Der 61-jährige Jura-Professor trägt wegen seiner abgehackten Sprechweise und seinem steifen Auftreten den Spitznamen "Robocop". Politikinteressierten Fernsehzuschauern ist er bestens bekannt: Seit dem Umsturz 2011 erklärte Saïed auf vielen Kanälen die aktuelle Politik. Er schloss sich aber keiner Partei an und setzte im Wahlkampf allein auf eine Tür-zu-Tür-Kampagne. Statt Auftritten vor großem Publikum schüttelte er - vielleicht auch wegen seines kleinen Budgets - allenfalls auf Märkten oder Cafés Menschen die Hände. Den Tunesiern verspricht er neben der Bekämpfung der allgegenwärtigen Korruption eine rigorose Überarbeitung der Verfassung und des Wahlsystems. Darüber hinaus ist Saïed für seine erzkonservativen Ansichten bekannt: Er befürwortet die Todesstrafe ebenso wie die Kriminalisierung der Homosexualität. Auch dass unverheiratete Paare in der Öffentlichkeit keine Zärtlichkeiten austauschen dürfen, findet er vollkommen richtig. Der hagere Vater von drei Kindern, der in einer spartanischen Wohnung in Tunis lebt, umgibt sich bei seinen Auftritten gerne mit jungen Leuten. Vielen Tunesiern, die von den anhaltenden Ränkespielen innerhalb der Parteien enttäuscht sind, bietet er eine Projektionsfläche. "Das Volk schafft den Reichtum und muss davon profitieren", betont er gerne.



Bildquelle: Reuters