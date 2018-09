Schauplatz Landau in der Pfalz. Das Landgericht verurteilt einen jungen Migranten im Namen des Volkes wegen Mordes an seiner ebenfalls minderjährigen Freundin zu acht Jahren Jugendhaft. Für einen Jugendlichen wären zehn Jahre das Maximum gewesen. Also ist die Strafe ziemlich weit oben angesiedelt. Doch "das Volk" ist ungehalten. "Viel zu wenig" sagen viele, die man fragt. Sie denken offenbar an lebenslänglich. Doch das ist die Strafe für erwachsene Täter.